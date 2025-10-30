MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktuelle Analyse 30.10.2025 13:04:48

MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy in neuer Analyse

MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard hat eine ausführliche Untersuchung des MTU Aero Engines-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 430 auf 443 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller sei weiterhin auf dem Wachstumsweg und die Aktie vergleichsweise günstig, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 12:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 381,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 21 649 Aktien. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 19,2 Prozent aufwärts. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MTU Aero Engines,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten