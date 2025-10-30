MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 430 auf 443 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller sei weiterhin auf dem Wachstumsweg und die Aktie vergleichsweise günstig, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 12:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 381,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 21 649 Aktien. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 19,2 Prozent aufwärts. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

