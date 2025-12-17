Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:13 Uhr Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 24 132,96 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,344 Prozent fester bei 24 159,62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 076,87 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 163,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 123,68 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,678 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.11.2025, den Stand von 23 590,52 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Stand von 23 359,18 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 20 246,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,52 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,80 Prozent auf 1 529,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 121,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 32,23 EUR), Commerzbank (+ 0,87 Prozent auf 34,82 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,85 Prozent auf 354,20 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Merck (-0,95 Prozent auf 119,95 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 69,74 EUR), BMW (-0,72 Prozent auf 93,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,70 Prozent auf 105,95 EUR) und BASF (-0,67 Prozent auf 44,22 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 216 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238,705 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at