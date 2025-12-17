DAX-Handel aktuell: DAX freundlich

Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,02 Prozent fester bei 24 082,70 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,086 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,344 Prozent auf 24 159,62 Punkte an der Kurstafel, nach 24 076,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 067,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 185,47 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,885 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, lag der DAX bei 23 590,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 359,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der DAX einen Stand von 20 246,37 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,27 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell EON SE (+ 1,98 Prozent auf 15,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 1 531,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 121,15 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 34,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 32,12 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-1,87 Prozent auf 104,70 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 166,45 EUR), Merck (-1,24 Prozent auf 119,60 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 93,28 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,25 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 004 445 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,705 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,21 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,05 Prozent, die höchste im Index.

