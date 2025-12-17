Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,35 Prozent schwächer bei 3 522,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 556,453 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 3 542,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 534,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 542,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 521,18 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,05 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.11.2025, einen Stand von 3 476,71 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 3 574,07 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 3 489,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2,37 Prozent auf 71,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,00 Prozent auf 38,36 EUR), Kontron (+ 0,71 Prozent auf 22,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,56 Prozent auf 26,89 EUR) und freenet (+ 0,42 Prozent auf 28,98 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil IONOS (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR), Nagarro SE (-2,21 Prozent auf 77,50 EUR), Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 235,00 EUR), JENOPTIK (-2,13 Prozent auf 18,83 EUR) und Siltronic (-2,07 Prozent auf 46,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 801 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 238,705 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

