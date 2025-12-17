Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Kursentwicklung im Fokus
|
17.12.2025 09:30:50
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen
Am Mittwoch legt der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,30 Prozent auf 5 735,21 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,911 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent höher bei 5 735,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 717,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 733,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 742,23 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,193 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 5 640,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 369,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 942,58 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 16,62 Prozent zu Buche. Bei 5 818,07 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,80 Prozent auf 1 529,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 121,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 32,23 EUR), Airbus SE (+ 0,73 Prozent auf 194,30 EUR) und Allianz (+ 0,50 Prozent auf 385,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BMW (-0,72 Prozent auf 93,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,70 Prozent auf 105,95 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 44,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,66 Prozent auf 46,41 EUR) und SAP SE (-0,65 Prozent auf 205,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 216 682 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Eni-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
