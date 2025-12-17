Porsche Automobil Aktie
17.12.2025 12:27:09
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittwochmittag im Minus
Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 24 051,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 187,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 051,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 457,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Stand von 23 389,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wurde der LUS-DAX mit 20 239,00 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,47 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1,98 Prozent auf 15,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 1 531,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 121,15 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 34,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 32,12 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-1,87 Prozent auf 104,70 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 166,45 EUR), Merck (-1,24 Prozent auf 119,60 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 93,28 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,25 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 1 004 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,705 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,21 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
