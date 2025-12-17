Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,12 Prozent auf 24 147,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 184,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 116,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der LUS-DAX 23 457,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 17.09.2025, mit 23 389,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 20 239,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,80 Prozent auf 1 529,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 121,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 32,23 EUR), Commerzbank (+ 0,87 Prozent auf 34,82 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,85 Prozent auf 354,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Merck (-0,95 Prozent auf 119,95 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 69,74 EUR), BMW (-0,72 Prozent auf 93,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,70 Prozent auf 105,95 EUR) und BASF (-0,67 Prozent auf 44,22 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 216 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,705 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,21 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at