Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich fester

Aktuell zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Um 15:41 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,29 Prozent auf 8 302,06 Punkte zu. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,561 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 278,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 278,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 351,72 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, lag der FTSE 100 bei 8 311,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 142,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Wert von 7 711,38 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Kingfisher (+ 9,13 Prozent auf 3,17 GBP), easyJet (+ 5,97 Prozent auf 5,16 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,70 Prozent auf 1,60 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,33 Prozent auf 2,06 GBP) und Ocado Group (+ 3,06 Prozent auf 3,48 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil BAE Systems (-4,38 Prozent auf 12,77 GBP), BAT (-1,68 Prozent auf 29,20 GBP), RS Group (-1,13 Prozent auf 7,87 GBP), Imperial Brands (-1,12 Prozent auf 22,16 GBP) und Smith Nephew (-1,09 Prozent auf 11,77 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 41 258 190 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,436 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at