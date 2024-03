Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,03 Prozent fester bei 39 512,13 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,042 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,744 Prozent auf 38 819,61 Punkte an der Kurstafel, nach 39 110,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 39 529,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 988,65 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 20.02.2024, einen Stand von 38 563,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, stand der Dow Jones bei 37 082,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 32 244,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,76 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 529,13 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 4,55 Prozent auf 40,40 EUR), American Express (+ 2,81 Prozent auf 227,91 USD), Dow (+ 2,48 Prozent auf 58,17 USD), Boeing (+ 2,13 Prozent auf 169,60 EUR) und Goldman Sachs (+ 2,01 Prozent auf 396,47 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-1,32 Prozent auf 154,55 USD), Johnson Johnson (-0,29 Prozent auf 155,76 USD), 3M (-0,05 Prozent auf 96,51 EUR), Procter Gamble (+ 0,10 Prozent auf 161,99 USD) und UnitedHealth (+ 0,18 Prozent auf 494,23 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 067 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,854 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at