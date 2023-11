Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Mittwoch hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 15 817,18 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,438 Prozent auf 15 881,72 Punkte an der Kurstafel, nach 15 812,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 765,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 904,63 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,25 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 995,12 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 15.08.2023, einen Stand von 15 037,65 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 11 871,15 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 45,61 Prozent zu Buche. Bei 15 932,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 7,04 Prozent auf 28,59 USD), Sirius XM (+ 6,13 Prozent auf 5,19 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,08 Prozent auf 114,42 USD), Intel (+ 3,04 Prozent auf 40,61 USD) und Moderna (+ 3,04 Prozent auf 76,35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5,57 Prozent auf 349,34 USD), Constellation Energy (-3,58 Prozent auf 121,99 USD), Cadence Design Systems (-2,51 Prozent auf 265,79 USD), Diamondback Energy (-2,12 Prozent auf 155,79 USD) und Palo Alto Networks (-1,91 Prozent auf 256,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 20 106 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,644 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

