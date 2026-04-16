Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

So bewegte sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,36 Prozent auf 24 102,70 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent fester bei 24 062,45 Punkten, nach 24 016,02 Punkten am Vortag.

Bei 23 894,91 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 24 156,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 5,49 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 374,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 515,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 307,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Bei 24 156,18 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 29,95 Prozent auf 81,78 USD), BlackBerry (+ 14,11 Prozent auf 4,69 USD), US Global Investors (+ 11,42 Prozent auf 2,83 USD), ON Semiconductor (+ 10,35 Prozent auf 79,93 USD) und Astro-Med (+ 7,33 Prozent auf 12,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Hooker Furniture (-11,58 Prozent auf 12,60 USD), Lifetime Brands (-9,77 Prozent auf 7,30 USD), Abbott Laboratories (-6,00 Prozent auf 95,47 USD), Ballard Power (-5,54 Prozent auf 2,90 USD) und ASML (-4,79 Prozent auf 1 410,83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 500 836 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,045 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 12,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at