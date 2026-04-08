Pluszeichen in Paris: CAC 40 notiert deutlich im Plus

Am Mittwoch legt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 4,60 Prozent auf 8 272,29 Punkte zu. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,337 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 2,56 Prozent höher bei 8 111,17 Punkten, nach 7 908,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 304,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 111,17 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 3,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 993,49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 8 243,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 100,42 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,941 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 338 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,825 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,10 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at