Pluszeichen in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime

Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 1 798,53 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 1 788,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 788,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 787,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 799,15 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.03.2024, den Wert von 1 700,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, stand der ATX Prime bei 1 721,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 1 612,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 799,15 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 2,02 Prozent auf 14,14 EUR), Verbund (+ 1,87 Prozent auf 68,15 EUR), S IMMO (+ 1,79 Prozent auf 17,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,58 Prozent auf 116,00 EUR) und Semperit (+ 1,55 Prozent auf 11,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,77 Prozent auf 19,60 EUR), Wolford (-3,33 Prozent auf 4,06 EUR), ZUMTOBEL (-1,69 Prozent auf 5,80 EUR), Flughafen Wien (-1,58 Prozent auf 49,80 EUR) und Frequentis (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 140 419 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 23,242 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

2024 verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

