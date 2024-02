Pluszeichen in Wien: So bewegt sich der ATX am Donnerstagmittag

Am Mittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent fester bei 3 370,33 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 107,795 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,097 Prozent stärker bei 3 369,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 366,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 368,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 391,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,331 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 15.01.2024, einen Stand von 3 410,35 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 15.11.2023, mit 3 285,52 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wies der ATX einen Wert von 3 467,97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 1,22 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 3,19 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (+ 2,64 Prozent auf 64,25 EUR), voestalpine (+ 1,11 Prozent auf 25,46 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,11 Prozent auf 21,84 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,65 Prozent auf 123,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-1,70 Prozent auf 23,10 EUR), CA Immobilien (-0,85 Prozent auf 29,05 EUR), Raiffeisen (-0,82 Prozent auf 19,45 EUR), Telekom Austria (-0,76 Prozent auf 7,87 EUR) und OMV (-0,70 Prozent auf 39,77 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 83 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,766 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

