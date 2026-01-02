Handel in Wien: ATX gibt am Mittag nach

Mit dem ATX geht es derzeit abwärts.

Am Freitag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,44 Prozent schwächer bei 5 302,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 155,967 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,005 Prozent leichter bei 5 326,08 Punkten, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 297,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 327,61 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5 071,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, notierte der ATX bei 4 708,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der ATX einen Wert von 3 656,78 Punkten auf.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,94 Prozent auf 28,05 EUR), OMV (+ 1,52 Prozent auf 48,24 EUR), voestalpine (+ 1,38) Prozent auf 38,30 EUR), Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR) und Verbund (+ 0,16 Prozent auf 62,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-2,90 Prozent auf 201,00 EUR), Wienerberger (-2,87 Prozent auf 29,74 EUR), UNIQA Insurance (-2,07 Prozent auf 15,14 EUR), STRABAG SE (-1,36 Prozent auf 79,90 EUR) und Raiffeisen (-1,25 Prozent auf 37,82 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113 989 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

