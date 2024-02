Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Am Freitag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,17 Prozent höher bei 11 303,26 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,262 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 11 282,37 Punkte an der Kurstafel, nach 11 284,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 11 282,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 316,85 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der SMI einen Wert von 11 229,65 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 16.11.2023, einen Stand von 10 643,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der SMI noch bei 11 194,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 473,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 3,60 Prozent auf 256,20 CHF), Geberit (+ 1,03 Prozent auf 511,00 CHF), Richemont (+ 0,95 Prozent auf 137,75 CHF), Holcim (+ 0,93 Prozent auf 67,24 CHF) und Swiss Life (+ 0,82 Prozent auf 636,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-1,40 Prozent auf 102,15 CHF), Nestlé (-0,53 Prozent auf 97,59 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 77,00 CHF), Givaudan (-0,41 Prozent auf 3 647,00 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 87,62 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 739 649 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at