Pluszeichen in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SPI klettert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,08 Prozent auf 15 170,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,906 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,011 Prozent leichter bei 15 157,20 Punkten in den Handel, nach 15 158,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 170,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 157,20 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,008 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der SPI auf 15 245,28 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 535,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bewegte sich der SPI bei 14 704,35 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,12 Prozent. Bei 15 480,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 4,28 Prozent auf 1,34 CHF), Clariant (+ 3,76 Prozent auf 13,23 CHF), Jungfraubahn (+ 3,41 Prozent auf 188,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,19 Prozent auf 7,44 CHF) und Givaudan (+ 1,27 Prozent auf 4 082,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Idorsia (-8,95 Prozent auf 2,30 CHF), Vontobel (-5,07 Prozent auf 50,60 CHF), ObsEva (-3,23 Prozent auf 0,01 CHF), Molecular Partners (-3,07 Prozent auf 3,47 CHF) und Meier Tobler (-2,46 Prozent auf 33,65 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 866 797 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 249,470 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at