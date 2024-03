Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI

Letztendlich legte der SMI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 11 493,92 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,269 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,237 Prozent höher bei 11 465,94 Punkten, nach 11 438,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 11 529,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 456,21 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,014 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 213,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 887,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wies der SMI einen Stand von 11 056,08 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,90 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 529,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,94 Prozent auf 73,50 CHF), Richemont (+ 1,81 Prozent auf 143,15 CHF), Sonova (+ 1,54 Prozent auf 276,50 CHF), Alcon (+ 1,25 Prozent auf 76,12 CHF) und UBS (+ 1,15 Prozent auf 25,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-13,54 Prozent auf 257,30 CHF), Zurich Insurance (-0,64 Prozent auf 467,00 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 503,20 CHF), Partners Group (-0,35 Prozent auf 1 264,50 CHF) und Swiss Re (-0,28 Prozent auf 106,30 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 119 664 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 251,498 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at