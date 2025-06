Polizei: Zahl der Todesopfer nach Flugabsturz in Indien weiter unklar

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien mit 242 Menschen an Bord ist die Zahl der Todesopfer weiter unklar. Es gebe möglicherweise Überlebende, sagte der Polizeichef von Ahmedabad, Gyanender Singh Malik, der Zeitung "India Today". An der Absturzstelle werde die Suche nach möglichen Überlebenden fortgesetzt.

Zuvor hatten indische Medien unter Berufung auf Beamte berichtet, die Chancen, dass Insassen den Absturz überlebt hätten, seien gering. Der indische Gesundheitsminister Jagat Prakash Nadda schrieb auf der Plattform X, es gebe nach seinen Informationen zahlreiche Opfer. Eine genaue Zahl nannte er nicht.

Der indische Sender NDTV berichtete, mindestens fünf Medizinstudenten seien ums Leben gekommen, als ein Teil oder Teile der Unglücksmaschine auf ihre Unterkunft gefallen seien. Es habe zahlreiche Verletzte gegeben. Die Maschine war kurz nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad im westlichen Bundesstaat Gujarat aus zunächst ungeklärten Gründen abgestürzt./dg/DP/men