:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
29.01.2026 11:43:00
Prediction: 2026 Will Be the Year of PayPal
It's been a tough road for PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) over the past several years. The fintech giant surged during the stock market bubble that followed the COVID-19 pandemic, but the stock has seemingly only gone lower since then.PayPal has indeed had its share of challenges in an increasingly competitive fintech industry. And yes, cheap stocks can go lower. Nobody wants to catch the proverbial falling knife.But stocks represent living, breathing businesses. Like a rubber band, they can stretch, but only so far. PayPal may be close to that point, and there's a potential game changer on the horizon, a catalyst that could snap the stock back, generating massive returns in the process.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
