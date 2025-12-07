Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
08.12.2025 00:01:00
Prediction: Amazon Will Soar in 2026. Here's 1 Reason Why.
When it comes to e-commerce, Amazon (NASDAQ: AMZN) is without equal. The company is the undisputed heavyweight champion of digital retail, with gross merchandise volume (GMV) of $790 billion in 2024. Despite the gargantuan size of its business, sales continue to grow, up 10% year over year in the third quarter. Amazon has risen through the ranks to become the world's second-largest retailer, behind only Walmart.Yet, that's just the tip of the iceberg when it comes to Amazon's future growth potential. The massive cash flow from its online sales subsidizes a growing suite of opportunities that are the envy of the business world. Significant optionality is one reason Amazon will thrive in 2026.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Amazonmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|196,90
|0,15%
