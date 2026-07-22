NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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22.07.2026 11:25:00

Prediction: Nvidia Stock Will Jump Higher After August Earnings

Nvidia (NASDAQ: NVDA) was the market's go-to artificial intelligence (AI) stock for a time. Its data center products, including graphic processing units (GPUs), were in such high demand that it was hard to keep up with the company's soaring revenues.Buyers piled into the stock, resulting in the price more than tripling in 2023 and nearly doing so again in 2024. But investors began diversifying into the sector last year, with names in memory chips and data center power suppliers attracting more attention.Investors shouldn't count Nvidia out, though, especially now that the stock has flatlined over the past three months. I believe next month's earnings report from Nvidia will be a wake-up call. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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