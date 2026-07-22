NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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22.07.2026 11:25:00
Prediction: Nvidia Stock Will Jump Higher After August Earnings
Nvidia (NASDAQ: NVDA) was the market's go-to artificial intelligence (AI) stock for a time. Its data center products, including graphic processing units (GPUs), were in such high demand that it was hard to keep up with the company's soaring revenues.Buyers piled into the stock, resulting in the price more than tripling in 2023 and nearly doing so again in 2024. But investors began diversifying into the sector last year, with names in memory chips and data center power suppliers attracting more attention.Investors shouldn't count Nvidia out, though, especially now that the stock has flatlined over the past three months. I believe next month's earnings report from Nvidia will be a wake-up call. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
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16:00
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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