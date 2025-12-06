NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

06.12.2025 02:15:00

Prediction: Nvidia Will Become a $10 Trillion Company in 2030

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the largest company in the world with a market cap of $4.4 trillion as of this writing. What's worth noting is that the semiconductor bellwether became the first $5 trillion company toward the end of October.However, multiple concerns have been weighing down Nvidia since it hit a 52-week high on Oct. 29, the day it attained a $5 trillion market cap. Shares of the company are down 13% since then. That's a bit surprising, considering Nvidia's latest results were outstanding and its guidance showed that its growth isn't going to slow anytime soon.Of course, investors are worried about the sustainability of the elevated levels of AI infrastructure spending apart from the huge circular deals that have created suspicions of the tech being in a bubble. Additionally, there are concerns about the real-world returns of the heavy investments in AI infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 156,08 -0,75% NVIDIA Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

