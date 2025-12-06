NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.12.2025 02:15:00
Prediction: Nvidia Will Become a $10 Trillion Company in 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the largest company in the world with a market cap of $4.4 trillion as of this writing. What's worth noting is that the semiconductor bellwether became the first $5 trillion company toward the end of October.However, multiple concerns have been weighing down Nvidia since it hit a 52-week high on Oct. 29, the day it attained a $5 trillion market cap. Shares of the company are down 13% since then. That's a bit surprising, considering Nvidia's latest results were outstanding and its guidance showed that its growth isn't going to slow anytime soon.Of course, investors are worried about the sustainability of the elevated levels of AI infrastructure spending apart from the huge circular deals that have created suspicions of the tech being in a bubble. Additionally, there are concerns about the real-world returns of the heavy investments in AI infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,08
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.