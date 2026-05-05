Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
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06.05.2026 00:02:10
Prudential Financial Q1 Profit Falls
(RTTNews) - Insurance and asset management firm Prudential Financial Inc. (PRU) on Tuesday reported first-quarter results, with profit declining from last year.
Net income for the quarter decreased to $597 million, or $1.68 per share, compared with $707 million, or $1.96 per share, in the same period last year.
After-tax adjusted operating income increased to $1.28 billion, or $3.61 per share, from $1.19 billion, or $3.29 per share a year ago.
Assets under management rose to $1.576 trillion from $1.522 trillion a year ago.
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