QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
14.10.2026 07:43:47
Qualcomm Issues Statement On Jury Verdict In Litigation
(RTTNews) - Qualcomm Technologies, Inc. (QCOM) stated that the company is gratified that the jury found Arm breached its Architectural License Agreement with Qualcomm, failed to honor its commitments, and intentionally acted to disrupt Qualcomm's businesses. Together with prior court victory, this outcome further exposes Arm's broader intentions to harm Qualcomm and its ecosystem, Qualcomm said.
"We are pleased with the jury's decision today finding for Arm on four claims and awarding only one dollar in damages on each of Qualcomm's other two claims," Arm stated.
At last close on NasdaqGS, Qualcomm shares were trading at $176.86.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QUALCOMM Inc.
|154,94
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.