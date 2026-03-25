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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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25.03.2026 12:08:00
Quantencomputer: Google erforscht nun auch neutrale Atome
Die Quantenabteilung von Google ist vor allem bekannt für ihre Forschung zu supraleitenden Qubits. Nun erweitert sie ihren Fokus auf eine weitere Architektur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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