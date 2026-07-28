Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
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28.07.2026 18:45:05
QUICK SPARK: Northern Trust Launches ETF Servicing Platform as ETF Boom Continues
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