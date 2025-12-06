Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
06.12.2025 07:54:52
Raumfahrtaktien bald zu haben?: Musks SpaceX soll an einem Börsengang arbeiten
Kommt es 2026 zum Mega-Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX? Die Musk-Firma stellt in Aussicht, einige Anteile in den Verkauf zu bringen. Damit würde erstmals deutlich, wie viel das Projekt heute wert ist - und SpaceX-Chef Musk hätte einem Intimfeind ein Schnippchen geschlagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
Analysen zu Teslamehr Analysen
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|390,55
|1,42%
