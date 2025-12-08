RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Im Aufwind
|
08.12.2025 10:26:39
RENK-Aktie zieht dank Kaufempfehlung an - Rheinmetall erhält neuen Auftrag - auch HENSOLDT profitiert
Militärexperten wie auch Analysten betonten zuletzt aber immer wieder, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an der Bedrohungslage und damit dem Rüstungsbedarf ändern würde. So nun auch Charles Armitage von der Citigroup. Er geht von weiter steigenden Rüstungsausgaben aus, ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nimmt. Bei unverändertem Kursziel von 65 Euro rät er nach dem zuletzt schwachen Lauf zum Kauf der Aktien.
Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr
Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.
Rheinmetall-Titel erholen sich am Montag ebenfalls: Sie stiegen via XETRA zuletzt um 2,26 Prozent auf 1.564,00 Euro, während auch HENSOLDT-Papiere 1,39 Prozent auf 69,40 Euro gewannen. Rheinmetall hatten seit ihrem Rekord bei 2.008 Euro 30 Prozent verloren, HENSOLDT vom Höchststand bei fast 118 Euro bis zu 45 Prozent.
Trotz der Rückschläge seit ihren Hochs liegen die Rüstungsaktien seit Ende 2024 weiter deutlich im Plus. So gewannen die Rheinmetall-Anteile im bisherigen Jahresverlauf 155 Prozent, nachdem sich das Papier bereits von 2022 bis 2024 deutlich verteuert hatte.
FRANKFURT (dpa-AFX) / DOW JONES
