WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

MDAX im Blick 08.12.2025 09:29:33

Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Montag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,59 Prozent höher bei 29 872,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349,128 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,178 Prozent höher bei 29 749,25 Punkten in den Montagshandel, nach 29 696,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 749,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 912,00 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 28 793,94 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 08.09.2025, mit 30 454,69 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 27 310,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 5,40 Prozent auf 54,50 EUR), AUTO1 (+ 4,10 Prozent auf 24,86 EUR), Bilfinger SE (+ 3,29 Prozent auf 103,70 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,28 Prozent auf 32,78 EUR) und Nordex (+ 2,08 Prozent auf 26,46 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LANXESS (-1,56 Prozent auf 17,07 EUR), WACKER CHEMIE (-1,41 Prozent auf 66,65 EUR), PUMA SE (-1,33 Prozent auf 20,81 EUR), Evonik (-1,15 Prozent auf 12,85 EUR) und HelloFresh (-0,96 Prozent auf 6,01 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 029 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,648 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 4,66 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 16,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

