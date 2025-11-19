NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

19.11.2025 10:36:00

Reporting After the Bell Today, Is Nvidia Stock a Buy?

Investors are bracing for another closely watched earnings update from Nvidia (NASDAQ: NVDA) this afternoon, when the AI (artificial intelligence) chip designer will report results for the third quarter of its fiscal 2026. The company now supplies many of the graphics processors that power large language models and other intensive AI workloads, so its results influence sentiment across the broader market.The stock has moved sharply around recent earnings announcements in both directions, and another dramatic move would not be surprising after this release. No one can predict ahead of time whether the market will cheer or punish the next set of numbers, so investors buying now should be prepared for volatility either way and focus on making any investment decision based on their expectations for the shares over the long term rather than the short term.Viewed through that lens, Nvidia looks compelling. But there are real risks.
07:04 NVIDIA Outperform Bernstein Research
07:02 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.11.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
NVIDIA Corp. 172,32 6,48% NVIDIA Corp.

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

