NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.11.2025 10:36:00
Reporting After the Bell Today, Is Nvidia Stock a Buy?
Investors are bracing for another closely watched earnings update from Nvidia (NASDAQ: NVDA) this afternoon, when the AI (artificial intelligence) chip designer will report results for the third quarter of its fiscal 2026. The company now supplies many of the graphics processors that power large language models and other intensive AI workloads, so its results influence sentiment across the broader market.The stock has moved sharply around recent earnings announcements in both directions, and another dramatic move would not be surprising after this release. No one can predict ahead of time whether the market will cheer or punish the next set of numbers, so investors buying now should be prepared for volatility either way and focus on making any investment decision based on their expectations for the shares over the long term rather than the short term.Viewed through that lens, Nvidia looks compelling. But there are real risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Bell AG
|240,00
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|172,32
|6,48%
