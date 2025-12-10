Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Studienerfolg
|
10.12.2025 16:06:01
Roche-Aktie gefragt: Giredestrant gegeni Brustkrebs wirksam
Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, senkt die Giredestrant-Pille das Risiko eines Krankheitsrückfalls oder Todes durch Brustkrebs im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie um 30 Prozent
Roches Pille ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader oder SERD, eine neue Art der Hormontherapie. Sie baut das Östrogen ab, das Krebszellen zum Wachsen benötigen. Das orale Medikament wurde laut Roche in einer Phase-3-Studie getestet.
Giredestrant zielt auf Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs ab, der nach Angaben des Unternehmens rund 70 Prozent der Brustkrebsfälle ausmacht. Etwa ein Drittel der Fälle erleide während oder nach der endokrinen Therapie einen Rückfall, so Roche. Das Unternehmen teilte mit, das Medikament habe das Potenzial, der neue Behandlungsstandard für frühe Stadien der Krankheit zu werden.Roche Bons gewinnen an der SIX zeitweise 2,13 Prozent hinzu auf 322,02 Franken.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten
|
17:59
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25