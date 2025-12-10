Roche Aktie

Roche

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Studienerfolg 10.12.2025 16:06:01

Roche-Aktie gefragt: Giredestrant gegeni Brustkrebs wirksam

Roche hat einen Studienerfolg mit seinem Wirkstoff Giredestrant gemeldet.

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, senkt die Giredestrant-Pille das Risiko eines Krankheitsrückfalls oder Todes durch Brustkrebs im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie um 30 Prozent

Roches Pille ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader oder SERD, eine neue Art der Hormontherapie. Sie baut das Östrogen ab, das Krebszellen zum Wachsen benötigen. Das orale Medikament wurde laut Roche in einer Phase-3-Studie getestet.

Giredestrant zielt auf Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs ab, der nach Angaben des Unternehmens rund 70 Prozent der Brustkrebsfälle ausmacht. Etwa ein Drittel der Fälle erleide während oder nach der endokrinen Therapie einen Rückfall, so Roche. Das Unternehmen teilte mit, das Medikament habe das Potenzial, der neue Behandlungsstandard für frühe Stadien der Krankheit zu werden.

Roche Bons gewinnen an der SIX zeitweise 2,13 Prozent hinzu auf 322,02 Franken.

DOW JONES

