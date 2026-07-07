Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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07.07.2026 19:24:03
Rocket Lab Announces a Big Acquisition That Could Be Problematic for SpaceX
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, went public last month. While its overall business is unprofitable, the area doing well is connectivity and the internet, which includes its Starlink subsidiary. It provides satellite internet service. Competition, however, may be ramping up in that space, particularly with another rocket company, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), announcing a major acquisition. And that could be a big problem for SpaceX stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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