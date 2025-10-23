IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|
23.10.2025 16:48:38
ROUNDUP: IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäft
ARMONK (dpa-AFX) - Beim IT-Unternehmen IBM hat die Softwaresparte im dritten Quartal wie schon im zweiten Jahresviertel trotz deutlicher Zuwächse enttäuscht. Deren Umsatz legte zwar im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar (6,2 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch nachbörslich in Armonk mitteilte. Allerdings blieb das von Experten viel beachtete Geschäft der Sparte Red Hat, einem Anbieter von sogenannten Hybrid-Cloud-Lösungen, hinter den Erwartungen zurück.
Die in diesem Jahr bisher gut gelaufene Aktie gab im frühen New Yorker Handel in einer ersten Reaktion auf die Zahlen deutlich nach - und das, obwohl der Konzernumsatz etwas besser als erwartet ausfiel und der Gewinn sogar deutlich über den Erwartungen lag. Der Erlös kletterte um 9 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar, wobei zwei Prozentpunkte des Wachstums auf den schwachen Dollar zurückgingen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte um 17 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar anzog./zb/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten
|
16:48
|ROUNDUP: IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäft (dpa-AFX)
|
16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:00
|MÄRKTE USA/Börsen starten gut behauptet - Tesla und IBM unter Druck (Dow Jones)
|
22.10.25