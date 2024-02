RTL-Aktie höher: RTL verzeichnet durch Super Bowl eine Top-Quote

Der Super Bowl hat RTL in der Nacht vom Sonntag zum Montag sehr gute Zahlen beschert.

Durchschnittlich 1,71 Millionen sahen das Endspiel der National Football League bei der Super-Bowl-Premiere des Kölner Fernsehsenders. Das ergab eine höhere Reichweite als das Finale im Vorjahr bei ProSieben mit 1,54 Millionen Menschen im Durchschnitt.

Die Partie mit dem 25:22-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers nach Verlängerung endete gegen 4.45 Uhr und brachte für RTL hohe Marktanteile, vor allem bei jüngeren Zuschauern. Der erneute Erfolg der Kansas City Chiefs ergab allerdings keinen Rekord bei der Reichweite. Der Bestwert der Übertragungen bei Sendern der ProSiebenSat1-Gruppe lag vor drei Jahren bei durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauern.

Da der TV-Konsum insgesamt rückläufig ist, erreichte RTL bei den Marktanteilen neue Spitzenwerte. Im Schnitt 38,6 Prozent und sogar 65,8 Prozent bei den für die Werbung wichtigen 14- bis 49-Jährigen sind Rekordwerte.

JPMorgan senkt Ziel für RTL

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie auch andere Fernsehkonzerne in Europas habe RTL trotz des makroökonomischen Gegenwinds einige Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Trotzdem stehen das Unternehmen und die französische Beteiligung M6 bei dem Experten auf "Negative Catalyst Watch", da er mit einem schwierigen Streaming- und Werbegeschäft rechnet. Einer seiner wichtigsten Branchenfavoriten für das laufende Jahr ist TF1.

Die RTL-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 35,36 Euro.

