SAFRAN-Aktie höher: SAFRAN denkt über Verkauf einzelner Geschäftsbereiche nach
SAFRAN prüfe eine Veräußerung von Vermögenswerten, die bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Geschäft mit Kabinensitzen von SAFRAN, das zur selben Sparte gehört, steht laut Bericht nicht auf der Verkaufsliste.
SAFRAN prüfe separat auch den Verkauf seiner Bord-Entertainment-Produkte, schreibt die FT. SAFRAN habe eine Stellungnahme abgelehnt, heißt es im Bericht weiter.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von SAFRAN zeitweise 1,00 Prozent im Plus bei 283,70 Euro.
DOW JONES
