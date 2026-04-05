Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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05.04.2026 14:00:38
Samsung Galaxy S26 vs. Google Pixel 10: The Big Differences Between Each Flagship
The most affordable Samsung and Google flagship models are closer than ever, but the $100 price difference does make for a few key differences. Here's how they stack up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 630,00
|4,23%
|Alphabet A (ex Google)
|256,25
|0,02%
|Alphabet C (ex Google)
|255,05
|0,41%
|Samsung
|193 100,00
|3,71%
|Samsung ADRs
|1 728,00
|-4,42%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|129 100,00
|3,78%
|Samsung GDRS
|2 650,00
|-0,38%
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