Alphabet A Aktie

275,90EUR -6,10EUR -2,16%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
05.02.2026 08:34:53

Alphabet A (ex Google) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 315 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die KI-Story laufe auf Hochtouren, schrieb Ross Sandler am Donnerstag mit Verweis auf das starke Cloud-Wachstum und den Sprung der Auftragsbestände. Dies habe jedoch auch seinen Preis in explodierenden Kosten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 333,04 		Abst. Kursziel*:
8,10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 333,04 		Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

