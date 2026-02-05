LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 315 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die KI-Story laufe auf Hochtouren, schrieb Ross Sandler am Donnerstag mit Verweis auf das starke Cloud-Wachstum und den Sprung der Auftragsbestände. Dies habe jedoch auch seinen Preis in explodierenden Kosten./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.