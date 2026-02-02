Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung an die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 338,00
|
Abst. Kursziel*:
18,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 338,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
