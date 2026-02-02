Alphabet A Aktie

281,80EUR -3,40EUR -1,19%
Alphabet A

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

02.02.2026 07:38:34

Alphabet A (ex Google) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung an die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 338,00 		Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 338,00 		Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:38 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Alphabet A Neutral UBS AG
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 281,80 -1,19% Alphabet A (ex Google)

