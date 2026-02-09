Alphabet A Aktie

270,60EUR -2,70EUR -0,99%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

09.02.2026 10:21:28

Alphabet A (ex Google) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 395,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 322,86 		Abst. Kursziel*:
22,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 322,86 		Abst. Kursziel aktuell:
22,34%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
10:21 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alphabet A Overweight Barclays Capital
05.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 271,20 -0,77% Alphabet A (ex Google)

