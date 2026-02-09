Alphabet A Aktie
|270,60EUR
|-2,70EUR
|-0,99%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 395,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 322,86
|
Abst. Kursziel*:
22,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 322,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,34%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken (Spiegel Online)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|271,20
|-0,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:27
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08:27
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|RENK Buy
|Warburg Research
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.