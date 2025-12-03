Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
03.12.2025 13:03:16
San Francisco sues Coca-Cola, Kraft over ultraprocessed food
The Californian city is suing makers of ultraprocessed foods that health experts link to obesity and other diseases.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
08:35
|Coca-Cola, Pepsico, WK Kellogs: San Francisco verklagt Hersteller von Industrie-Essen (Spiegel Online)
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)