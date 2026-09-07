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07.09.2026 09:41:02

Sandisk Just Made the Next Memory Crash a Lot Less Scary

Sandisk (NASDAQ:SNDK) earned $6.9 billion of net income in its latest quarter, largely because memory prices went on an extraordinary run. The market clearly doubts the run can last.The growth stock still sits more than a quarter below its 52-week high. And the stock costs only about 8 times expected fiscal 2027 earnings. A price like that assumes much of today's profit won't survive the cycle.The flash memory specialist's answer is written into contracts. It now has 10 long-term supply agreements with eight data center and edge customers, and they are expected to produce at least $93.9 billion of revenue over their lives -- assuming prices settle at their contractual floors. For scale, fiscal 2026 revenue, up 175% year over year, was $20.25 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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