Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
11.02.2026 19:20:17
SanDisk Stock Surges On Memory Shortage Outlook
This article SanDisk Stock Surges On Memory Shortage Outlook originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Western Digital-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|236,65
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.