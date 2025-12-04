SAP SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer hauseigenen Technologie- und KI-Konferenz mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Christian Klein habe in seiner Rede die Business Data Cloud und Künstliche Intelligenz als aktuell entscheidende Themen in fast allen Kundengesprächen benannt, schrieb Michael Briest am Mittwoch. Je nachdem, wie SAP hier weiter vorankomme, sei das Aufwärtspotenzial für KI-bezogene Umsätze in den kommenden drei bis vier Jahren deutlich größer als das bislang kommunizierte Ziele von einer Milliarde Euro.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 210,30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 42,65 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 278 293 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 fiel die Aktie um 10,2 Prozent zurück. Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden.

