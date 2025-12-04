Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Der LUS-DAX knüpft am Donnerstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 23 837,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 882,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 801,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23 884,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 829,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 220,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,40 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche Automobil (+ 3,09 Prozent auf 38,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,93 Prozent auf 59,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 117,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,19 Prozent auf 105,10 EUR) und Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BASF (-1,92 Prozent auf 43,37 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 43,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), EON SE (-0,73 Prozent auf 15,72 EUR) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 463 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 236,656 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,10 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at