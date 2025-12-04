Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
04.12.2025 09:30:06
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 23 837,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 882,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 801,50 Zähler.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23 884,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 829,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 220,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,40 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche Automobil (+ 3,09 Prozent auf 38,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,93 Prozent auf 59,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 117,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,19 Prozent auf 105,10 EUR) und Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BASF (-1,92 Prozent auf 43,37 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 43,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), EON SE (-0,73 Prozent auf 15,72 EUR) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 463 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 236,656 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,10 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.