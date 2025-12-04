Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 04.12.2025 09:30:06

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Der LUS-DAX knüpft am Donnerstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 23 837,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 882,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 801,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23 884,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 829,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 220,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,40 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche Automobil (+ 3,09 Prozent auf 38,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,93 Prozent auf 59,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 117,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,19 Prozent auf 105,10 EUR) und Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BASF (-1,92 Prozent auf 43,37 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 43,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), EON SE (-0,73 Prozent auf 15,72 EUR) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 463 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 236,656 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,10 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

04.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.11.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,34 -0,87% Airbus SE
BASF 43,05 -2,87% BASF
E.ON SE 15,58 -1,36% E.ON SE
Infineon AG 36,44 -2,08% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 60,12 4,23% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 39,57 5,27% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 43,45 -0,84% RWE AG St.
SAP SE 211,55 1,34% SAP SE
Siemens Energy AG 116,75 1,48% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 42,52 0,33% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 105,25 2,53% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 885,00 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen