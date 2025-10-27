SAP SE-Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im dritten Quartal im widrigen Umfeld Widerstandskraft bewiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend. Er passte seine Wachstumsschätzungen an die starke Auftragslage an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:31 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 234,05 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 36,72 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 90 280 Stück. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2025 um 0,1 Prozent ein. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

