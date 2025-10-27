SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Analyse im Fokus 27.10.2025 09:48:06

SAP SE-Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Mohammed Moawalla unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im dritten Quartal im widrigen Umfeld Widerstandskraft bewiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend. Er passte seine Wachstumsschätzungen an die starke Auftragslage an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:31 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 234,05 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 36,72 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 90 280 Stück. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2025 um 0,1 Prozent ein. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

