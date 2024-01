Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,18 Prozent tiefer bei 4 393,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,875 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,583 Prozent tiefer bei 4 420,60 Punkten in den Handel, nach 4 446,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 387,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 420,60 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,01 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der Euro STOXX 50 4 549,44 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 4 152,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 174,33 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 2,64 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4 568,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 387,97 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 387,60 EUR), UniCredit (+ 0,46 Prozent auf 25,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,04 Prozent auf 2,71 EUR), Allianz (-0,08 Prozent auf 242,45 EUR) und Ferrari (-0,15 Prozent auf 317,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-3,22 Prozent auf 166,46 EUR), BMW (-2,36 Prozent auf 93,50 EUR), Infineon (-2,14 Prozent auf 32,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,83 Prozent auf 109,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,75 Prozent auf 60,21 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 389 611 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 334,205 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,70 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

