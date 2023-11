Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

So performte der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 3 872,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,120 Prozent auf 3 872,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 877,54 Punkten am Vortag.

Bei 3 880,93 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 863,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 888,74 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Wert von 3 949,05 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 3 596,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,07 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 131,76 EUR), UBS (+ 1,83 Prozent auf 22,28 CHF), GSK (+ 1,41 Prozent auf 14,25 GBP), RELX (+ 1,33 Prozent auf 28,93 GBP) und Unilever (+ 0,92 Prozent auf 38,90 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Glencore (-2,35 Prozent auf 4,32 GBP), BP (-2,13 Prozent auf 4,81 GBP), Rio Tinto (-1,95 Prozent auf 52,31 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 56,87 EUR) und Allianz (-1,04 Prozent auf 218,85 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 21 773 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 358,751 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at