Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,92 Prozent schwächer bei 4 370,58 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,226 Prozent auf 4 401,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 411,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 401,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 355,73 Punkten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent nach unten. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 05.03.2024, mit 4 303,65 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 05.01.2024, einen Stand von 4 097,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 967,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,81 Prozent. Bei 4 462,29 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 0,15 Prozent auf 33,18 GBP), HSBC (-0,05 Prozent auf 6,41 GBP), SAP SE (-0,34 Prozent auf 177,42 EUR), GSK (-0,49 Prozent auf 16,30 GBP) und BP (-0,55 Prozent auf 5,06 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen National Grid (-3,64 Prozent auf 10,33 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,97 Prozent auf 424,40 EUR), Richemont (-2,76 Prozent auf 133,95 CHF), Novartis (-2,47 Prozent auf 86,06 CHF) und Roche (-2,40 Prozent auf 219,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 205 065 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 525,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2024 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 10,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at