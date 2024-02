Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Am Freitag stand der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,34 Prozent im Minus bei 16 912,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 16 872,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 992,50 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 680,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, lag der LUS-DAX bei 15 284,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 15 452,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 1,01 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,48 Prozent auf 33,64 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 336,60 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 10,40 EUR), Merck (+ 0,93 Prozent auf 152,25 EUR) und Covestro (+ 0,52 Prozent auf 48,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 165,52 EUR), Brenntag SE (-2,33 Prozent auf 78,94 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,99 Prozent auf 26,17 EUR), Porsche (-1,74 Prozent auf 80,24 EUR) und BASF (-1,53 Prozent auf 44,02 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 659 409 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 196,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Mit 7,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

